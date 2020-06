SULMONA – Sulmona (L’Aquila) piange Nicola Angelucci., politico di lungo corso.

“Un galantuomo è andato via. Ha combattuto tenacemente contro una grave malattia, sembrava avercela fatta. Ad agosto 2018, ci siamo abbracciati, entrambi con la fascia, entrambi con la carica di vicesindaco” ricorda Guido Liris, oggi assessore regionale al Bilancio.

“L’Aquila e Sulmona, quel giorno più di altri, unite dal fuoco di Celestino: la Perdonanza era alle porte. Stavi molto meglio, stavi bene. C’eravamo detti di risentirci presto; poi, come troppo spesso accade in questa nostra caotica e magmatica esistenza, non abbiamo dato seguito a quella promessa. Ed oggi il dolore per la scomparsa di un amico e gentiluomo è ancora più forte. E fa ancora più male. Un signore, in politica come nella vita. Ciao Nicola”.

Angelucci aveva 62 anni, lascia la moglie e tre figli. I funerali si terranno martedì alle 11 nella chiesa di Santa Maria della Tomba.