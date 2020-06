L’AQUILA – Il secondo weekend da quando è tornato possibile spostarsi da una regione all’altra ha fatto registrare un buon numero di presenze sull’Altopiano delle Rocche, meta preferita soprattutto dai romani che tra Rocca di Mezzo, Rocca di Cambio, il comune più alto dell’Appennino, e Ovindoli, possiedono molte seconde case.

Anche le condizioni climatiche clementi hanno incentivato il ritorno nei borghi, che dopo la pandemia si riscoprono destinazione turistica preferita dalla gran parte degli italiani, considerando anche le difficoltà che permangono per gli spostamenti all’estero.

Nei tre centri dell’Altopiano hanno gradualmente riaperto quasi tutti i ristoranti, seppur con degli adeguamenti dettati dalle misure previste dal governo.

“Abbiamo limitato il menù, abbiamo ridotto il numero dei piatti proposti, anche perché la capacità è stata ridotta di circa il 30 per cento, siamo passati da 74 a circa 50 posti a sedere”, spiega Pio Di Stefano, dello storico ristorante Il Caminetto di Rocca di Cambio, pieno nel fine settimana. “Questo ci ha consigliato anche di limitare le portate ma il menù è fedele alla tradizione, sono ricette storiche realizzate con prodotti tipici della zona”.

“Dall’estate ci aspettiamo molto”, ammette, “l’annullamento di eventi importanti come la Festa del Narciso, che ogni anno richiama centinaia di persone a Rocca di Mezzo, è stato un grave danno. Dallo Stato ci aspettavamo un contributo a fondo perduto ma non è arrivato nulla, abbiamo avuto i 600 euro e null’altro. Ci aspettavamo qualcosa in più”.

“Registriamo la presenza di un gran numero di persone”, aggiunge Di Stefano, “turisti e tutti i proprietari di seconde case che dopo tre mesi di confinamento sono tornati anche per controllare le abitazioni”.

“Abbiamo dovuto adeguarci alle norme, a partire dal distanziamento sociale e all’utilizzo di prodotti igienizzanti – spiega il ristoratore – . L’Altipiano è frequentato soprattutto da romani, che in inverno vengono a sciare e d’estate a villeggiare, il fatto che le regioni abbiano riaperto i confini ci dà una linfa in più da dover sfruttare”.

“Speriamo che l’Abruzzo, e questo comprensorio in particolare, sia maggiore attrattivo, considerando quello che è successo e il fatto che la montagna sembra essere la destinazione preferita per l’imminente stagione vacanziera”, conclude Di Stefano. (m.sig.)