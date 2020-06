La pandemia e le manifestazioni per la morte di George Floyd hanno messo in luce le “discriminazioni razziali endemiche” degli Stati Uniti.

Così l’alto commissario Onu per i diritti umani, Michelle Bachelet, in una nota.

“Il virus ha rivelato disuguaglianze troppo a lungo ignorate”, ha spiegato. Mentre le proteste hanno messo in evidenza “non solo le violenze della polizia contro le persone di colore, ma anche le disuguaglianze nella sanità, l’istruzione e il lavoro, e la discriminazione razziale endemica”.

La situazione negli Stati Uniti sta degenerando: due persone sono rimaste uccise oggi durante i disordini a Chicago. Ancora non chiara la dinamica dell’episodio. Oltre 60 gli arresti. E per il settimo giorno di seguito migliaia di americani, sfidando il coprifuoco, sono scesi in strada in diverse città americane per protestare per la morte dell’afroamericano ucciso a Minneapolis per mano della polizia.

La polizia di St.Louis ha denunciato che quattro suoi agenti sono stati colpiti da armi da fuoco durante le proteste per l’uccisione di George Floyd. Pur di porre fine ai disordini Donald Trump minaccia di mobilitare l’esercito americano contro cittadini americani, invocando l’Insurrection Act del 1807 che da’ a un presidente il potere di dispiegare militari all’interno del territorio degli Stati Uniti.