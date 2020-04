ROMA – La ministra il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, che voleva commissariare “Strada dei Parchi” è finita, cosa mai successa, commissariata. Così Dagospia titola un articolo sulla decisione dei giudici amministrativi che hanno nominato un commissario ad acta (Maria Barilà), con cui ora il concessionario (la famiglia Toto) potrà procedere con l’approvazione del nuovo piano economico-finanziario. Di fatto il Consiglio di Stato con una sentenza eclatante ha invece commissariato il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La Società Strada dei Parchi accoglie “con estremo favore la sentenza del Consiglio di Stato con cui, preso atto dei ritardi e dell’inerzia che ha caratterizzato in questi anni l’attività del Ministero delle Infrastrutture circa il procedimento di approvazione del nuovo Piano Economico-Finanziario previsto dalla legge 228 del 2012, viene nominato un commissario ad acta”.

Per il concessionario della autostrada che collega Lazio e Abruzzo tale sentenza consentirà alla società concessionaria delle autostrade A24 e A25 di avere un interlocutore esecutivo con cui poter finalmente definire un PEF per la messa in sicurezza antisismica delle autostrade, secondo le ultime normative in materia di infrastrutture”.