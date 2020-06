AVEZZANO – Un cittadino dominicano, M.R. classe 1979, ubriaco, ha aggredito ieri e colpito con un pugno, in pieno volto, un carabiniere, davanti alla sede della Caritas di Avezzano, in via Bagnoli, intorno alle ore 18,30.

L’uomo, con regolare permesso di soggiorno, aveva cominciato a molestare le altre persone presenti.

Il carabiniere, impegnato in un servizio di pattugliamento è dunque intervenuto per identificare l’uomo, visibilmente sotto gli effetti dell’alcol, ma è stato aggredito e ferito, tanto da rendere necessario l’intervento di un’autoambulanza del 118.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza di reato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Sull’episodio è intervenuto su Facebook anche Matteo Salvini:“Il governo si appresta a cancellare i Decreti sicurezza dando uno schiaffo anche alle Forze dell’ordine. Ma serve più sicurezza, non meno. Pistole elettriche e rispetto per tutte le donne e gli uomini in divisa, tolleranza zero verso chi ci porta la guerra in casa”