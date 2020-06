L’AQUILA – Il prefetto dell’Aquila, Cinzia Torraco, ha incontrato in mattinata il generale di brigata Fabrizio Argiolas, comandante dell’Artiglieria Controaerei di stanza a Sabaudia.

Il generale Argiolas è inoltre alla guida del Raggruppamento per l’Operazione Strade Sicure, con compiti di supporto alle Forze di Polizia in molte città del Lazio e dell’Abruzzo tra cui l’Aquila e Sulmona, in queste ultime con compiti di presidio di alcuni obiettivi sensibili.

Il prefetto Torraco ha espresso al Generale un sentito ringraziamento per le attività svolte dai militari a favore della comunità aquilana.