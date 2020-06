L’AQUILA – Una nota al ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli, ai presidenti delle Regioni Abruzzo e Lazio, Marco Marsilio e Nicola Zingaretti, e ai prefetti delle rispettive province per denunciare “ancora una forzatura da Strada dei Parchi”, la società che gestisce le autostrade A24 e A25.

L’hanno inviata le segreterie rsa della società concessionaria e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl e Sla-Cisal.

Si tratta della decisione di lasciare “senza presidio gran parte delle 28 stazioni della rete durante il turno notturno e per alcune ore nei turni giornalieri”.

Oggetto: Autostrade A24 A25 presidi Stazioni e servizi all’utenza/ Azioni unilaterali

Egregi,

siamo a sollecitare la vostra attenzione sull’ennesima, ad avviso delle scriventi, violazione unilaterale della Convenzione in essere tra la Concessionaria Strada dei Parchi ed il Ministero concedente.

Come noto, si è in attesa di determinazione del Consiglio di Stato su una precedente azione unilaterale posta in essere dallo scorso 2017 che ha determinato l’assenza di presidio Umano in 8 stazioni autostradali della Rete.

Iniziativa impugnata dal Ministero Infrastrutture, con Determine della Struttura di Vigilanza, ed oggi in attesa di decisione definitiva da parte del citato Consiglio di Stato calendarizzata sembrerebbe per il prossimo settembre.

In questi giorni, sfruttando ad avviso delle scriventi in maniera inaccettabile l’emergenza sanitaria, l’azienda unilateralmente ha deciso di andare ben oltre la determinazione illustrata lasciando senza presidio gran parte delle 28 stazioni della rete durante il turno notturno e per alcune ore nei turni giornalieri.

La determinazione che viola precisa indicazione della convenzione in essere (punto 3.5 del piano Economico finanziario vigente “dimensionamento del Personale Esattoriale in linea con il progressivo sviluppo del Piano di automazione dell’autostrada, escludendo tuttavia la previsione di posizionare le barriere/caselli in alta automazione senza intervento manuale”) rischia qualora non ritirata di esporre a criticità non accettabili l’utenza dell’infrastruttura e pone in discussione la tenuta dei livelli occupazionali della concessionaria.

Auspicando riscontri di vostra competenza per quanto segnalato si inviano distinti saluti.