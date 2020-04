Si terrà questa notte il mega concerto benefico organizzato da Lady Gaga insieme a Global Citizen per sostenere l’Organizzazione Mondiale della Sanità nella lotta al Covid-19. L’appuntamento in Italia con ‘One World: Together At Home‘ è per l’1.45 (le 20 ora locale) e verrà trasmesso in tutto il mondo da diverse emittenti e piattaforme: Abc, Cbs, Nbc, Bbc Music, Mtv, Prime Video, Youtube, Twitter, Facebook. Da noi sarà possibile seguirlo su Rai1, su Rai Radio2 e in streaming su RaiPlay.