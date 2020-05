Oggi è il giorno dell’ultima Superluna dell’anno: nella notte tra il 7 e l’8 maggio la Luna ci apparirà più vicina perché la distanza dalla Terra in questo periodo è minore: pensate, “soli” 361.184 km, che sono comunque circa 23.000 meno della media.

Quella di stasera sarà la “Luna dei Fiori“, seguendo una tradizione dei nativi americani. Per chi non ha la fortuna di avere un terrazzo e magari un proprio telescopio amatoriale può utilizzare il Virtual Telescope Project, un progetto tutto italiano nato nel 2006 grazie all’astrofisico italiano Gianluca Masi. A partire dalle 20.30 di oggi il suo sistema di telescopi controllati a distanza ci permetterà di osservare nel migliore dei modi tutto il percorso serale e notturno della Superluna, fin dal suo sorgere, con il commento in diretta e sullo sfondo della skyline di Roma!

Per guardare la superluna collegati QUI: