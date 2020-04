L’AQUILA – “L’ondata epidemica del Covid-19 ha messo in evidenza diverse criticità del sistema sanitario nazionale e regionale, in particolare per quanto riguarda la disponibilità di posti letto nei reparti di terapia intensiva, la gestione dell’emergenza e in generale i protocolli organizzativi. Anche alla luce di ciò che questa crisi ci sta insegnando, è il momento di affrontare con serietà e concretezza il tema della riorganizzazione della sanità”.

Lo dichiara Mimmo Srour, coordinatore regionale di “Idea-Cambiamo” in Abruzzo.

“A tal proposito – prosegue – sono da giudicare con grande favore l’iniziativa regionale per l’insediamento a Pescara dell’ospedale Covid e la proposta del vicepresidente vicario del consiglio regionale Roberto Santangelo di portare a compimento la centrale operativa del 118 presso l’ospedale San Salvatore dell’Aquila, assegnando un ruolo importante alla protezione civile regionale”.

“La riorganizzazione del sistema sanitario regionale – conclude Srour – dovrà inoltre essere un’occasione per la necessaria riconsiderazione dell’importanza della medicina territoriale”.