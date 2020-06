FOSSACESIA – La stagione balneare è pronta rimane, però, l’incognita delle spiagge libere. La costa dei Trabocchi ne è piena.

“La gestione del litorale di Fossacesia è un problema è lo sto dicendo da mesi – racconta a Laquilablog il sindaco, Enrico Di Giuseppantonio. – Non posso mettere i cartelli con l’elenco dei divieti sulle spiagge libere, serve personale e vigilanza per controllare i turisti. Abbiamo discese a mare, piccole baie e i turisti dovranno essere controllati. La sorveglianza, intesa come tale e fatta bene – continua Di Giuseppantonio -, non ce la possiamo permettere perché già abbiamo “prosciugato” le esigue risorse di cui dispone il nostro Comune. Per questo, la Regione deve assicurarci coperture finanziarie. Servono aiuti concreti -, dice ancora il Sindaco -, la nostra località con 19 Bandiere Blu alle spalle, ha avuto un boom di presenze negli ultimi anni, senza fondi la stagione rischia di saltare non solo a Fossacesia ma da Martinsicuro a San Salvo”.