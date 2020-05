L’AQUILA – Al via il secondo lotto dei sottoservizi nel quarto di San Marciano a L’Aquila. Si parte da via Fontesecco, altezza incrocio via XX settembre, sotto al Ponte di Belvedere. I lavori avranno una durata di 18 mesi per un importo più di 8 milioni di euro e saranno eseguiti da Cons. coop ed. EdilStrade di Forlì.

La prima parte delle opere, nel cuore del centro storico aquilano, è stata completata per circa il 90% ed è stata eseguita da Asse Centrale scarl per un importo di oltre 33 milioni di euro.

“L’obiettivo – raccontano a a Laquilablog i referenti dell’associazione temporanea di imprese – è quello di non impattare sulla vita dei residenti. L’esserci già “passati” con il primo lotto ci aiuta a non incorrere in errori, anche se la questione degli scavi rimane sempre una incognita”.