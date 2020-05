L’AQUILA – “La metà del nostro incasso, vale a dire stampe e oggetti, visto che i matrimoni sono tutti ”saltati”, andrà a sostenere ”SOSpesa”, il gruppo di acquisto organizzato da alcuni cittadini aquilani per fare la spesa e consegnarla a tante famiglie che non hanno i soldi per mangiare” – dice a Laquilablog, il fotografo Stefano Pettine.

“Volevo rendermi utile in qualche modo e questa del cibo, è una realtà incredibile, con persone ridotte allo stremo ma con la vergogna di chiedere”.