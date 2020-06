L’AQUILA – L’Associazione I Solisti Aquilani” bandisce un’audizione per la selezione di musicisti ed eventuale integrazione nel proprio organico orchestrale.

Gli strumenti per cui si richiede l’audizione sono: violino, viola, violoncello e contrabbasso.

I candidati devono essere in possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato dell’Unione Europea, salve le equiparazioni stabilite; saranno ammessi alla Selezione anche cittadini non appartenenti all’Unione Europea, purché già in possesso di regolare carta/permesso di soggiorno;

L’audizione è riservata a musicisti di età non inferiore ai 18 anni e che non superino i 35 alla data di pubblicazione del presente bando.

Le domande di partecipazione dovranno essere redatte sul modello scaricabile dal sito www.solistiaquilani.it, alla pagina https://www.solistiaquilani.it/audizioni e dovranno pervenire entro il 10 luglio prossimo all’indirizzo mail segreteria.artistica@solistiaquilani.it con oggetto “Audizione I Solisti Aquilani”.