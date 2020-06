L’AQUILA – La stazione aquilana del Soccorso Alpino e Speleologico ha riaperto ufficialmente la sua sede all’interno della sede del Cai in Via Sassa al numero 34, in pieno centro storico all’Aquila. Un punto di aggregazione, ma soprattutto di formazione racconta a Laquilablog Roby De Paolis vice delegato regionale Cnsas. Un ricongiungimento naturale quello del Soccorso Alpino col Cai, dice ancora De Paolis, non poteva essere diversamente per le azioni e gli sforzi che ci legano. Insieme alla sede, in dotazione per i tecnici del soccorso, anche un nuovo mezzo fuoristrada , un Mitsubishi L200 per i soccorsi in ambiente impervio.