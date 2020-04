L’AQUILA – Tutti i momenti della commemorazione e la Santa Messa in suffragio delle vittime del sisma del 2009 in programma per questa sera saranno trasmessi in diretta streaming anche su L’AquilaBlog.it.

Si inizierà alle 23,30, con l’accensione una fiaccola simbolica di cui si occuperanno il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, accompagnato dal prefetto, Cinzia Torraco, dal primo cittadino di Barisciano, Francesco Di Paolo, in rappresentanza dei Comuni del Cratere.

A seguire, sempre in piazza Duomo, il prefetto e i sindaci omaggeranno le lapidi commemorative delle vittime del terremoto nella Cappella della Memoria della Chiesa di Santa Maria del Suffragio.

A mezzanotte, sempre in chiesa, si terrà a porte chiuse la Santa Messa in suffragio delle vittime del sisma, con la lettura dei 309 nomi, presieduta dal cardinale Giuseppe Petrocchi, arcivescovo metropolita dell’Aquila.

Al termine della messa suoneranno le infine campane della chiesa di Santa Maria del Suffragio, edificio sacro eretto a ricordo delle vittime del terremoto del 1703.

Alle ore 3,32 suoneranno, infine, 309 nuovi rintocchi.