L’AQUILA – Neanche il lockdown è riuscito a “contenere” quel fiume in piena che è il cantautore aquilano Simone Cocciglia, nonostante l’intrattenimento si sia dovuto fermare a febbraio. Simone ha “convertito” il ruolo di showman, con concerti sulle sue seguitissime pagine social.

“Il virus mi ha fatto saltare matrimoni e serate, ma sono pronto a tornare in scena – racconta a Laquilablog.- La stagione non è ancora compromessa – dice ancora Simone -, e sono pronto a ripartire dal 15 giugno, così come prevede il dpcm per concerti dal vivo, spettacoli e intrattenimento”.