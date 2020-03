L’AQUILA – “Questo è un momento difficile per noi italiani, ma lo è soprattutto per coloro che ogni giorno lottano tra la vita e la morte. Per questo motivo abbiamo deciso di aiutare il reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Spallanzani di Roma mediante questa raccolta fondi destinata all’acquisto di strumentazioni per la terapia intensiva e subintensiva”.

Così Taffo Funeral Services sulla piattaforma https://www.gofundme.com/ ha lanciato una colletta di solidarietà per contribuire ad arginare l’emergenza Coronavirus.

Al motto “Seppelliamo il Coronavirus”, l’agenzia funebre celebre per le sue campagne pubblicitarie d’impatto, invita “a donare anche solo 5 euro, siamo più di 250 mila persone (il riferimento è ai seguaci sui social, ndr) possiamo fare tanto insieme”.

“Noi faremo la nostra parte e inoltre regaleremo degli adesivi con le nostre frasi a tutti quelli che doneranno. Sarà una raccolta fondi lampo, si chiuderà in 3 giorni e i soldi saranno subito devoluti alla struttura perché ne ha urgente bisogno”.