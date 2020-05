“La scuola ha bisogno di credibilità e di serietà. E la credibilità è come la verginità:è facile da perdere, difficile da mantenere, ma impossibile da recuperare, signor ministro”.

Così il senatore di FI Moles, si è rivolto in Aula alla ministra dell’Istruzione Azzolina.

Il M5S insorge: “Parole volgari e sessiste”, stop agli “odiatori”. E solidarietà dal leader della Lega, Salvini: “Un conto la critica politica, un conto la minaccia e l’insulto”. Poi Moles: “Mi riferivo alla scuola”, alla Azzolina “le mie scuse” se frainteso.

“È stato un momento di esasperazione dovuto al lockdown”. Questa la giustificazione dell’autore rilasciata al quotidiano La Stampa, che poi ha aggiunto: ”Mi scuso, non dovevo farlo. Chiuso in casa da tempo esasperato da questa situazione, mi sono lasciato andare e ho scritto quello che tutti hanno letto e giustamente condannato. Ero in ansia in quanto non si sapeva nulla sugli esami di Stato delle superiori e si parlava della necessità della presenza dei docenti alle prove. Io oltretutto ho problemi di salute. Così ho fatto quella stupidaggine. Posso solo scusarmi con il ministro”.