Per esorcizzare le proprie paure e i propri timori in un momento così delicato come l’ansia da coronavirus, l’ironia ci può aiutare a prendere un po’ di distacco da una situazione emotivamente sempre più carica, che rischia di farci perdere lucidità.

La nota influencer Selvaggia Lucarelli, sul suo profilo facebook posta una foto dei suoi genitori