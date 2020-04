L’AQUILA – “Ancora una volta Fratelli d’Italia si mostra vicino alle esigenze delle famiglie e di quanti provvedono al processo di educazione e crescita dei nostri figli. La Camera dei deputati ha approvato l’ordine del giorno presentato dall’onorevole Fabio Rampelli con cui il Governo si impegnerà, nel prossimo decreto contenente misure per fronteggiare il coronavirus, a individuare risorse e fondi necessari alla sopravvivenza di scuole paritarie, private e asili nido”.

Lo dichiara il portavoce comunale dell’Aquila di Fratelli d’Italia, Michele Malafoglia.

“In città sono diverse le strutture che hanno bloccato le attività in classe a causa delle restrizioni per contenere il contagio del Covid-19, come la Dottrina Cristiana, le Maestre Pie Filippini, la Scuola Barbara Micarelli, suore Ferrari o altri istituti paritari, religiosi e non, che quotidianamente accudivano bambine e bambini prima del lockdown. Se i genitori non possono pagare le rette educatrici, insegnanti e operatori sociali non possono perdere il posto di lavoro”.

“L’esecutivo nazionale ha preso impegno di fronte al Parlamento a valutare una serie di norme e interventi economici per salvare questi istituti grazie a Fdi che da un lato sostiene la libertà di scelta del modello educativo e dall’altro quello di consentire a tutte le mamme di conciliare lavoro e famiglia”, conclude Malafoglia,