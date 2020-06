L’AQUILA – Il Consiglio comunale ha approvato (17 voti favorevoli, 1 di astensione) l’ordine del giorno, presentato dalla consigliera Chiara Mancinelli (Forza Italia) e sottoscritto dai capigruppo di maggioranza, con il quale si impegnano il sindaco, l’assessore competente e il presidente del Consiglio comunale a farsi parte diligente nel portare all’attenzione del governo regionale e nazionale le problematiche relative alle scuole private e paritarie del territorio aquilano, dovute al mancato introito delle rette a causa dell’emergenza legata al contagio da Covid 19.

Via libera anche alla mozione, presentata dalla medesima consigliera Mancinelli, con cui si impegna il primo cittadino “a farsi promotore verso la direzione generale Asl 1 dell’Aquila affinché siano organizzati corsi gratuiti teorico/pratici per la popolazione e per il personale occupato negli istituti scolastici del Comune, inerenti la formazione e l’abilitazione alle manovre di disostruzione pediatriche e di rianimazione”, dando precedenza “nell’accesso a tali corsi, al personale impiegato nelle scuole dell’infanzia e primarie, sia pubbliche che private”. Il documento ha ottenuto 19 voti favorevoli e 1 di astensione.

È stata invece ritirata dal proponente, il consigliere Luca Rocci (L’Aquila Futura), la mozione relativa a “Richiesta di accelerazione nel pagamento dei debiti contratti dal Comune dell’Aquila nei confronti dei fornitori esterni”, poiché, come ha spiegato lo stesso Rocci, sono state attivate dall’amministrazione comunale azioni positive in tal senso.

Al momento del voto sulla mozione a firma del consigliere Roberto Junior Silveri (Gruppo misto), avente ad oggetto “Progetto per la realizzazione della palestra esterna nella scuola primaria di Preturo” è mancato il numero legale. Hanno infatti partecipato alla votazione 14 consiglieri, contro i 16 necessari ad assicurare la validità della seduta che, pertanto, il presidente Tinari ha dichiarato sciolta.

Si ricorda che il Consiglio comunale si riunirà, sempre su piattaforma digitale, giovedì 18 giugno, alle ore 10. L’ordine del giorno della seduta prevede la discussione, in apertura dei lavori, di due interrogazioni del consigliere Paolo Romano (Italia Viva), su “mancato pagamento degli incentivi tecnici ai competenti dipendenti comunali” e su “residui ricostruzione privata cittadina” e di una mozione, a firma della consigliera Chiara Mancinelli (Forza Italia), su “miglioramento gestione dei rifiuti ingombranti presso l’Asm dell’Aquila”.

All’attenzione dell’Assemblea anche due proposte deliberative riguardanti, rispettivamente, una variazione di destinazione d’uso di un’area, sita in località Centi Colella, da “zona per attrezzature direzionali” a “zona per attrezzature commerciali”, e l’approvazione del relativo planivolumetrico di coordinamento per la realizzazione di un parco commerciale, ed una seconda richiesta di variazione di destinazione d’uso.