L’AQUILA – La scuola che riparte. È questo il tema del confronto organizzato in diretta Facebook dal Pd L’Aquila a cui hanno partecipato la Responsabile Nazionale Scuola del Pd Camilla Sgambato ed i rappresentanti del mondo scolastico del capoluogo. L’obiettivo principale è stato quello di creare una interlocuzione con il mondo della scuola per costruire anche a livello locale una proposta condivisa che accompagni e supporti i dirigenti scolastici, le famiglie e gli studenti al riavvio dell’anno scolastico in presenza a settembre.

“Se non ora quando investire risorse sulla scuola – ha dichiarato Sgambato -. È un impegno politico prioritario del Pd quello di investire sulla scuola e la formazione. Lo dobbiamo ai ragazzi a cui abbiamo dato un’eredità pesantissima, perché sono quelli che pagheranno più degli altri gli esiti di una crisi così profonda, lo dobbiamo agli operatori della scuola che devono ricreare quegli ambienti di apprendimento necessari per dare un futuro alle nuove generazioni”.

“Il mondo della scuola, dopo l’emergenza che ha messo in luce problemi che già c’erano sia nell’edilizia scolastica che nella didattica che va rinnovata, ha in questo momento la possibilità di ridisegnarsi e ricostruirsi. In questa direzione dobbiamo approfittare delle risorse europee stanziate con il Recovery Found, affrontando anche l’atavica divisione del paese tra regioni più virtuose negli investimenti sulla scuola, come Emilia-Romagna e Val d’Aosta, e quelle meno virtuose attraverso una distribuzione delle risorse che non tenga conto della spesa storica ma che sia attenta ai bisogni specifici di ciascun territorio, individuando dei livelli essenziale di servizio che tutti devono avere. In questo primo percorso di ripartenza le istituzioni scolastiche, i dirigenti scolastici e gli insegnanti non possono essere lasciati soli nella gestione di questa emergenza. È necessario che siano predisposte, da un lato, tutte le condizioni sanitarie e organizzative necessarie per garantire la salute e la sicurezza degli allievi famiglie e lavoratori, dall’altro lato è importante costruire una cornice progettuale di innovazione didattica”

Questi, per il Partito Democratico sono i punti dirimenti per creare condizioni sostenibili per il rientro a scuola in sicurezza e con un progetto educativo e didattico di qualità:

• Emanazione di linee guida in cui si definiscano protocolli nazionali univocamente interpretabili a cui le scuole fanno riferimento e su cui possano costruire il loro piano di progettazione nel pieno rispetto della loro autonomia;

• Investimenti ingenti sul personale con potenziamento degli organici;

• Forti investimenti sull’edilizia scolastica, ricognizione e riorganizzazione degli spazi;

• Patto di comunità che costruisca un’alleanza scuola e territorio (Enti Locali, Agenzie culturali, Terzo settore)

• Piano di formazione dei docenti e del terzo settore per preparare sin da subito il rientro a settembre.

Tra gli interventi anche quello del segretario Regionale Michele Fina: “Il Pd è impegnato sul tema della scuola in un percorso che è cominciato a febbraio con l’incontro dal vivo con il vice ministro Anna Ascani sulla ricostruzione delle scuole, in un’ottica che non sia quella degli annunci ma dei fatti concreti. Secondo l’Ocse, l’Italia oggi è all’ultimo posto tra i 37 paesi dell’Ue per la spesa pubblica destinata all’istruzione. Questo è il tema che va affrontato in un momento in cui le risorse ci sono. Bisogna cambiare l’ordine di priorità della spesa pubblica, usare le risorse straordinarie per rimettere al centro la formazione e l’istruzione accogliendo le risorse europee (circa 160 miliardi per l’Italia) e facendo in modo che arrivino velocemente sui territori. Questa è la sfida ed un pezzo di costruzione del futuro per lasciare alle nuove generazioni non solo il debito che maturerà per far fronte a questa nuova crisi economica e sociale ma anche gli strumenti necessari per non collassare di nuovo.

In conclusione, il capogruppo del Pd Stefano Palumbo e il segretario comunale Emanuela Di Giovambattista: “Sollecitiamo gli amministratori locali ad offrire tempestivamente una collaborazione al mondo della scuola per consentire la riapertura a settembre in piena sicurezza. In tal senso, come Pd L’Aquila, proponiamo l’istituzione di una Conferenza di servizi permanente tra la scuola, gli enti locali, i gestori dei servizi scolastici a domanda individuale, che lavori fin da subito per una ripresa in piena sicurezza delle attività didattiche a settembre”.