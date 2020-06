ROMA – “Mentre i vicini francesi chiuderanno l’anno scolastico in questi giorni, con l’obbligo di frequenza a eccezione dei licei e un protocollo sanitario alleggerito, in Italia regna il caos”.

Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.

“Da settembre circa un milione di studenti italiani non troverà spazio nelle aule per i limiti imposti daL governo che in Abruzzo farà fuori quasi 26mila alunni – afferma -. La Lega ha proposto di utilizzare gli spazi disponibili nelle scuole paritarie ma Conte e Azzolina perdono tempo perché c’è un pregiudizio ideologico”.

“L’unica notizia positiva è che l’Italia può contare su un presidente della Repubblica come Sergio Mattarella“, conclude.