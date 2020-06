La ministra dell’istruzione, Lucia Azzolina, ha postato su Facebook un messaggio: ‘Si lavora senza sosta per settembre anche per l’aggiornamento delle graduatorie provinciali. Buon fine settimana a tutti.’ Quindi si presume che le domande per la riapertura e l’aggiornamento delle graduatorie di seconda e terza fascia dovrebbero scattare ai primi giorni di luglio.

Con la riapertura delle graduatorie di istituto, trasformate in provinciali dal Decreto Scuola convertito in legge il 6 giugno scorso, sarà un’Ordinanza Ministeriale a dettarne la normativa con le relative indicazioni in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico.

Il Ministero dell’Istruzione dovrebbe concedere una ventina di giorni di tempo agli aspiranti supplenti per l’invio delle domande. Sono diverse le novità che riguardano le nuove graduatorie provinciali 2020: la più importante è quella riguardante la digitalizzazione della domanda. Infatti, non si userà più il modello cartaceo, bensì la piattaforma ministeriale Istanze Online.

Le supplenze al 30 giugno e al 31 agosto verranno assegnate direttamente dagli Uffici Scolastici mentre quelle brevi e saltuarie sarà affidato ai Dirigenti Scolastici.