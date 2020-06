L’AQUILA – “L’emergenza del Covid-19, oltre ad averci gettato in una drammatica crisi sanitaria, ha generato una profonda crisi educativa. E’ evidente che la scuola si trovi in grande difficoltà dovendo affrontare una crisi senza precedenti”.

Lo scrive in una nota Tommaso Cotellessa, coordinatore regionale delle Consulte delle studentesse e degli studenti d’Abruzzo.

“In questa situazione, dobbiamo avere il coraggio e le risorse per costruire una nuova scuola, che non solo sia aperta ed in presenza ma anche innovativa e all’avanguardia. All’interno di questo delicatissimo processo decisionale da cui dipenderà il futuro della scuola e della società abbiamo apprezzato molto l’attenzione che il Ministero dell’istruzione ha dimostrato nei confronti delle rappresentanze studentesche”, dice.

“La Ministra Lucia Azzolina in persona ci ha tenuto a costruire un contatto diretto con le consulte delle studentesse e degli studenti, come nessun Ministro dell’Istruzione aveva mai fatto prima. La Ministra ha ascoltato le problematiche che le abbiamo presentato, ma anche le nostre proposte e critiche, la nostra visione e la nostra idea di scuola, ha letto i nostri report, si è confrontata con noi e ha risposto ai nostri quesiti dimostrandoci di tenere molto alla rappresentanza studentesca. In questo momento è necessario coinvolgere tutte le parti della scuola per costruire davvero la scuola del domani, ed all’interno di questo percorso le studentesse e gli studenti devono occupare il posto che meritano”.

“Riteniamo che in questo ambito il ministero stia lavorando nella giusta direzione e ci auguriamo che questo coinvolgimento nei confronti della rappresentanza studentesca diventi una buona prassi da non dimenticare mai”, conclude Cotellessa.