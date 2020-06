ROMA – “Ci siamo predisposti per ritornare in sicurezza a settembre. Ne sono nate le linee guida che consentiranno il 14 di far tornare i nostri ragazzi in classe in condizioni di massima sicurezza”.

Queste le parole del premier Giuseppe Conte dopo il via libera alle nuove linee guida per il rientro a scuola da settembre. L’intesa è stata raggiunta oggi tra governo, regioni, province e Comuni.

“Abbiamo un ulteriore miliardo che stanziamo per investimenti sulla scuola, che ci consentirà di avere una scuola più moderna e inclusiva. E nel Recovery Fund un importante capitolo sarà dedicato proprio agli interventi sulla scuola, ha aggiunto.

“Stop alle classi pollaio – ha proseguito Conte -. Il governo ha lavorato coinvolgendo tutto il mondo dell’istruzione. Ci siamo predisposti, con le linee guida, per ritornare in sicurezza a settembre. Chiudere le scuole è stata una scelta sofferta, che il governo non ha preso a cuor leggero”.