SCOPPITO – Venerdì 15 maggio 2020, dalle ore 09 alle ore 15, nella frazione Collettara, nel comune di Scoppito (L’Aquila), l’energia elettrica sarà interrotta per effettuare dei lavori sugli impianti.

Le zone interessate (intervalli dei civici “da” “a” raggruppati per pari e/o dispari) saranno: via Santa Dorotea (4, 8, 12, 16, 38, 46, 52, 60, 74, da 1 a 7, da 11 a 13, 29, 33, 47, sn,snc, sn); via Santa Maria a Colle (14a a 14 b, 18, 24, 1, 15, 21, 51, 129b, sn, cicol, snc, snc, sn); località Giardino (da 2 a 8, da 12 a 16, 32, da 11 a 13, da 27b a 29, sn); via degli Artisti (da 2 a 4, da 1 a 3); via Garibaldi (4/6, 8, 12, 108, 3, 11, sn); v Umberto I (da 4 a 8, 1, da 7 a 9); via Fontanelle (6, da 3 a 7, sn, snc); via della Fonte (1, sn, snc, sn); via della Scuola (da 3 a 5); via Civitatomassa (sn, sn); via Collettara (sn, sn, sn); piazza Fiume (da 1 a 7, sn); via Madonna della strada; via della Fonte; v Provinciale; via San Fabiano; vicolo chiuso;