SCOPPITO – Gli Alpini di Scoppito, per onorare la festa della Repubblica, hanno provveduto all’accurata pulizia e disinfezione secondo protocollo del rifugio di fonte Crovella.

“Sempre presenti, in ogni emergenza, non hanno dimenticato che ci sono persone, famiglie, in difficoltà.Anche oggi operativi secondo il piano di consegne dei pacchi alimentari organizzato grazie a vari contributi”, è il commento dell’assessore alle politiche sociali del Comune di Scoppito, Pamela Soncini.