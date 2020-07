SCOPPITO – Convinto militante, e da sempre vicino al movimento, Fabio Maurizi è da poco commissario della Lega a Scoppito. In questi due anni che ci separano dal rinnovo dell’amministrazione comunale, racconta a Laquilablog, stiamo lavorando per una alternativa, che, visti i numeri, non potrà essere che quella della Lega. Sulla questione della piattaforma dei rifiuti, dice ancora Maurizi, per il bene dei cittadini, bisogna saper rivedere certe localizzazioni ,anche se garantiscono sicurezza.