SCOPPITO – In merito alla polemica sul centro raccolta rifiuti del territorio di Scoppito interviene il sindaco Marco Giusti.

“Ho letto con attenzione il dibattito alimentato sui social dai membri del costituendo comitato del no al centro di raccolta. I Comitati quando partono con buone intenzioni sono comunque un segnale di vivacità democratica e di amore per il proprio territorio. Devo però rilevare che accanto a preoccupazioni legittime anche se del tutto infondate nel merito, è in atto il tentativo di scatenare una campagna di disinformazione da parte di alcuni personaggi ben conosciuti .Ho sentito parlare ad arte di inquinamento, rifiuti pericolosi,discariche, impianti di trattamento, svalutazione delle case. Ristabiliamo la verità Niente di tutto questo ma solo una riqualificazione dell’attuale area adibita a servizi purtroppo in stato di degrado da 30 anni Vorrei ricordare a tutti che prima di criticare un progetto quanto meno bisognerebbe conoscerlo. L’amministrazione fornirà a breve, i dettagli dell’iniziativa e i vantaggi che questa porterà per il Comune e per tutti i cittadini e sono sicuro che molti dubbi spariranno”.

“Una cosa pero’ la voglio ribadire con forza – prosegue Giusti, – posso essere criticato per tanti motivi ma chi mi conosce sà che voglio troppo bene al mio paese e non mi sognerei mai di realizzare niente, soprattutto in quell’area, senza essere assolutamente certo della assenza di qualsiasi rischio per la salute e per l’ambiente.

Ho notato poi che molti degli attuali contestatori sono gli stessi che criticavano il progetto del plesso scolastico, così come quasi tutte le scelte dell’Amministrazione. La critica è l’essenza della democrazia ma qualche dubbio sulla buona fede e sul concetto disinteresse pubblico di alcuni è lecito averlo. Purtroppo per progettare e realizzare opere pubbliche non basta essere tuttologi sui social . Ricordo a loro che un’amministrazione ha il diritto dovere di fare delle scelte nell’interesse di tutti. E quando si fanno delle scelte politiche queste devono essere sostenute da competenze tecniche, da professionalità e da suggerimenti di chi questi problemi li studia e li analizza per mestiere. E se sono positive e prive di pericoli quelle scelte devono essere portate a termine prima possibile. E vi assicuro che è quello che faremo sia nel caso della scuola che in quello del centro di raccolta.”

E conclude: “Come ho detto in Consiglio rimango a disposizione insieme ai miei assessori e consiglieri per qualsiasi chiarimento o informazione.”