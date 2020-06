SCOPPITO – Il capannone del Comune di Scoppito a ridosso del campo sportivo, che da trent’anni versa nel degrado, dentro e fuori, in una zona adibita a servizi dovrebbe trasformarsi presto in una piattaforma per lo smaltimento. Il sindaco Marco Giusti vuole realizzarci un nuovo centro di raccolta di rifiuti solidi urbani intercomunale che servirà anche Barete e Tornimparte.

“Se il buongiorno si vede dal mattino, racconta a Laquilablog Gennaro Marrone residente della zona, rischiamo di diventare la terra dei fuochi. Medicinali, pneumatici, olii esausti, insomma una serie di rifiuti speciali che il Comune deposita in questa specie di rimessa. L’unico primo cittadino che negli anni ha rimediato una denuncia per danno ambientale, è stato Dante De Nuntis, poi nessuno ha visto più niente. Il problema rimane la localizzazione a ridosso di abitazioni e strutture pubbliche, dicono dal neocostituito Comitato Rifiutiamoci.