SCOPPITO – Era il 7 giugno del 2010 quando una lunga malattia strappava per sempre alla vita Angelo Cortelli, medico del pronto soccorso e sindaco di Scoppito (L’Aquila).

“Lo ricordiamo con affetto, per l’impegno e per l’amore che aveva verso la nostra terra. Un amico di tutti andato via troppo presto”: così lo ricorda oggi il sindaco Marco Giusti.