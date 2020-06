L’AQUILA – Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha autorizzato per domani, 27 giugno, dalle 9 alle 12, l’allestimento della camera ardente nella sala del Consiglio comunale di Villa Gioia per Giovanni Cialone, in passato assessore all’Ambiente della Municipalità e personalità da sempre dedita alle attività politiche cittadine soprattutto di carattere ambientale, scomparso improvvisamente ieri.

La decisione è scaturita su richiesta della famiglia e in accordo con il presidente del Consiglio comunale. L’amministrazione del capoluogo di regione intende in questo modo “stringersi attorno alla famiglia di Giovanni Cialone, che in passato ha rivestito cariche con grande senso istituzionale e ha partecipato attivamente alla vita politica e sociale della città, con spirito di servizio alla comunità aquilana”.

La polizia municipale sarà presente alle esequie con il Gonfalone della città.

“Difficile, impossibile esprimere a parole il dolore per il lutto improvviso che ha colpito non solo la famiglia di Giovanni, ma l’intero territorio – ha commentato il sindaco Biondi – una personalità di spicco sia sotto l’aspetto professionale che per il suo impegno civico, in particolare per l’ambiente e l’ecologia, dove si era meritatamente distinto per le sue attività condotte come amministratore comunale e del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga”.

“Ciò che colpiva di più del suo carattere è che lui non era semplicemente ‘contro’. Era in realtà una persona che aveva una visione ‘per’ qualcosa di diverso, che andava oltre ciò che c’è in superficie, perché Giovanni amava capire le cose, amava studiarle e provava anche a farle capire e conoscere. Con quella che è stata la sua cultura politica e ideologica, ma anche con una lodevole onestà intellettuale. Non è un caso che, subito dopo il mio insediamento come sindaco, respinsi le sue dimissioni da componente del comitato di gestione della Riserva naturale regionale delle sorgenti del fiume Vera”.

“Le idee giuste non hanno partiti o ideologie: sono giuste e basta. Giovanni Cialone mancherà a tutti”, ha concluso il primo cittadino.