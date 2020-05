SULMONA – Si è tenuto ieri un primo e proficuo incontro tra i comitati e i dirigenti territoriali di Italia Viva Valle Peligna e la consigliera regionale Marianna Scoccia, alla presenza dei coordinatori provinciali Maria Ciampaglione e Paolo Romano e del deputato Camillo D’Alessandro.

“Si è avviata una riflessione concreta con la consigliera Scoccia che speriamo si concluderà con la sua adesione ad Italia Viva. Il percorso è avviato – informa D’Alessandro in una nota – . Non abbiamo bisogno di mettere bandierine in Consiglio regionale ma, al contrario, di realizzare un progetto Abruzzo con la nostra conoscenza, diffondendo idee e concretezze palmo a palmo del territorio; un progetto alternativo al distante ‘console’ romano che guida la nostra Regione, politica dalla quale la consigliera Scoccia in maniera chiara e netta si è discostata”.

Il riferimento del parlamentare è, evidentemente, al governatore di Fratelli d’Italia Marco Marsilio.