L’AQUILA – “Sono io che chiedo scusa alle donne che hanno letto o leggeranno le tristi espressioni da bmovie del presidente della Regione, certa che lui non sarà in grado neanche di formulare delle scuse adeguate senza provocare ulteriori danni alla sua immagine e dunque, purtroppo, a quella dell’intera regione”.

Così in una nota Marianna Scoccia, consigliera regionale che dopo aver abbandonato la maggioranza di centrodestra guidata da Marco Marsilio di Fratelli d’Italia, è stata oggetto dell’infelice battuta del governatore che, rispondendo alle domande di un cronista sulla sua collocazione politica ha risposto che “non è che si può essere un po’ incinta, se una sta in maggioranza sta in maggioranza, altrimenti sta all’opposizione”.

Un autentico scivolone sul quale sono piovute critiche.

“Innanzitutto mi preme chiarire a Marsilio che essere donna non coincide sempre con l’essere madre”, osserva la Scoccia in una nota, “e anche se portare in grembo i propri figli è il dono più bello che la natura può fare, le parole del presidente offendono tutte quelle donne che hanno scelto di non essere madri e anche quelle che non hanno potuto diventarlo”.

“Per comprendere la mia scelta politica, tra l’altro espressa in modo chiaro e netto in conferenza stampa, sarebbe bastato guardare all’azione politica e amministrativa della maggioranza dal momento del suo insediamento ad oggi; un’azione totalmente insufficiente ed inadeguata”.

“Così come insufficiente ed inadeguata – prosegue la consigliera regionale eletta con l’Udc, “ci è parsa la legge approvata venerdì scorso in Consiglio che, invece di aiutare la ripresa delle attività abruzzesi, soprattutto quella delle micro e piccole imprese regionali, si è rivelata poco incisiva, priva di una visione generale di rilancio, fonte di squilibrio tra le diverse aree territoriali e priva delle coperture finanziarie necessarie”.

“A dimostrazione di ciò basta vedere la sonora bocciatura espressa da imprese e sindacati regionali. Capisco, pertanto, il nervosismo del presidente che non è nemmeno intervenuto in Consiglio e, secondo me, questa legge non l’ha nemmeno letta, così come capisco la consigliera Bocchino (che ha riso di cuore alla battuta di Marsilio, ndr) che si ritrova a dover ridere di una battuta che offende anche lei pur di ottenere un posto a corte”, conclude la consigliera

Per le Donne Democratiche, che hanno solidarizzato con la Scoccia, Marsilio si è “rivelato totalmente inadeguato al ruolo che ricopre, totalmente. Scoprendosi per quello che è: l’interprete di un potere machista e clientelare”.