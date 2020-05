L’AQUILA – “Ringrazio il manager Asl, Roberto Testa e la struttura tecnico-amministrativa dell’azienda che, nonostante la grave emergenza provocata dall’epidemia di coronavirus, non hanno risparmiato nessuno sforzo e hanno sbloccato la gara d’appalto per il recupero della residenza per anziani di Montereale”.

Lo dice l’assessore regionale Guido Liris.

“La Rsa – aggiunge Liris – è una struttura strategica e di vitale importanza per l’Alta Valle dell’Aterno, un territorio duramente colpito da due crisi sismiche e oggi alle prese con una ripartenza ancora piena di difficoltà. In questo senso la Rsa può rappresentare un segnale forte sulla via del ritorno alla normalità, oltre che un servizio di primaria importanza sotto il profilo sanitario e sociale. Ringrazio per tutti gli sforzi che sono stati profusi per superare le difficoltà tecniche dell’iter e arrivare a un progetto di qualità, moderno, economicamente vantaggioso per la comunità”.