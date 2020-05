L’AQUILA – “Sul Gran Sasso abbiamo spazi e luoghi fantastici per accogliere turisti che mitigano le misure di distanziamento ma, come ben noto – racconta a Laquilablog Luigi Faccia attivista di #savegransasso –, non ci sono strutture e servizi per accoglierli. Tutto fermo al palo con il solito turismo mordi e fuggi. Per quello stanziale servono i fatti”.

“Gran Sasso Covid Free? Che aspettiamo a lanciare questo nuovo marchio per dare almeno un senso a questa fase?”, conclude.