L’AQUILA – Un ritorno in via Verdi al civico 20/22 che è doppia emozione per Saracino Abbigliamento. Dopo i due mesi di stop forzato si torna in sicurezza, con i locali sanificati.

“Se necessario, si potrà accedere in negozio anche tramite appuntamento”, racconta a Laquilablog la titolare Francesca Saracino.

*Redazionale a pagamento