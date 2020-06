SANTE MARIE – Valorizzare l’arte e gli scorci più suggestivi del territorio circostante attraverso la street art.

È l’idea dell’amministrazione comunale di Sante Marie (L’Aquila) che, in collaborazione con l’associazione Giotto, ha indetto un bando di selezione per la realizzazione di opere artistiche murali, espressione e forma comunicativa sempre più diffusa nelle nuove generazioni e già promossa in passato nel paese con la raffigurazione degli antichi mestieri firmati da Alleg (Andrea Parente).

“Il concorso è aperto a tutti, autori singoli o associati”, hanno spiegato dall’amministrazione comunale, “nel caso di partecipazione di un gruppo dovrà essere identificato un capogruppo quale referente e ogni concorrente/gruppo potrà presentare la propria proposta. È possibile presentare fino a 3 bozzetti”.

“Paesaggi: storie di ieri e storie di oggi” è il tema del bando e lo stesso Comune si farà carico di individuare le pareti sulla quali realizzare i lavori.

Lo spazio complessivo varierà in base alla locazione, ma su un piano di lavoro non inferiore a 2 metri quadrati. La partecipazione al concorso è gratuita.

Ai partecipanti verrà comunicata la data in cui dovranno recarsi nella sala consiliare del Comune di Sante Marie per l’ammissione ufficiale al concorso.

Le proposte saranno valutate da una commissione, appositamente nominata, che terrà conto sia della qualità artistica, sia dei contenuti comunicativi e documentari dei lavori. Per tutti i partecipanti è previsto un rimborso spese nella somma di 200 euro a murales.

Per consultare il bando visitare il sito istituzionale del Comune di Sante Marie.