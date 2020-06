Questa sera alle 18, in occasione delle celebrazioni del Santo Patrono dell’Aquila, si terrà la Santa Messa nella chiesa di Santa Maria del Suffragio a L’Aquila in onore di San Massimo. La liturgia, sarà presieduta dal Cardinale Giuseppe Petrocchi, Arcivescovo Metropolita dell’Aquila e animata dal coro diocesano dei Giovani. La cerimonia, verrà trasmessa in diretta streaming su Laquilablog e Abruzzoweb dalle ore 18.