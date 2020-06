L’AQUILA -“Questa mattina abbiamo avuto la certezza sulla riapertura in breve tempo dei Punti di Primo Intervento di Pescina e Tagliacozzo. Lo ha confermato in Commissione il manager della Asl1, Roberto Testa”.

Lo afferma il consigliere regionale Lega, Simone Angelosante, in risposta alle polemiche sollevate dai gruppi di opposizione.

“Il manager non ha voluto, per una questione di serietà, dare una data precisa per la riattivazione dei presidi, – precisa Angelosante – ma si è impegnato ad una riapertura il prima possibile. Ricordo che le strutture sanitarie erano state chiuse per una questione di prevenzione, poiché non era possibile garantire percorsi in sicurezza in linea con le norme anti contagio Covid-19”.

“Leggo delle dichiarazioni di consiglieri Pd e 5 Stelle che non fanno altro che creare confusione – sottolinea il consigliere Lega – Si cerca di dare una lettura faziosa sulle informative fatte dal manager Testa in Commissione, quando la presa di posizione, condivisa con la Giunta, è invece netta e puntuale”.

“I Punti di Primo Intervento saranno attivati h24 – conclude Angelosante – Certamente verranno messe in atto tutte quelle misure di sicurezza utili a garantire un accesso sereno alle strutture. La fase emergenziale, infatti, non è ancora terminata e lo scrupoloso rispetto di tutti i protocolli anti-Covid è essenziale per assicurare cure sicure per tutti”.