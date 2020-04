L’AQUILA – Il presidente del Consiglio comunale Roberto Tinari ha fissato tre riunioni dell’assise, rispettivamente, per lunedì 27, mercoledì 29, entrambe alle ore 10, e giovedì 30 aprile, alle ore 15, su piattaforma MT.

Sarà possibile seguire le sedute in diretta streaming collegandosi al sito istituzionale del Comune, all’indirizzo www.comune.laquila.it.

La prima adunanza sarà dedicata alla discussione su “Fondi per la sanità”.

L’ordine del giorno della seduta di mercoledì 29 prevede invece, in apertura dei lavori, la discussione sulla proposta deliberativa contenente la prima variazione al bilancio di previsione 2020-2022 dell’Ente comunale. A seguire l’assemblea esaminerà quattro proposte di deliberazione relative ad altrettanti mutamenti di destinazione d’uso e permute di porzioni, riferiti, rispettivamente, alle strade vicinali “Vasche del vento” in località San Giacomo, “Fiume Secco” in località Loretuccio e “Valle Perchiara” a Camarda (quest’ultima anche riguardo ad un tratto intercluso).

I lavori proseguiranno con la discussione in ordine all’acquisizione al civico patrimonio dei terreni di natura demaniale utilizzati per la realizzazione dei quartieri Case nelle frazioni di Arischia e di Cese di Preturo.

La riunione di giovedì 30 si aprirà con una serie di interrogazioni, rispettivamente, del consigliere Paolo Romano (Italia Viva) su “Misure a favore dell’abbattimento delle barriere architettoniche” e su “Impiantistica sportiva cittadina”; della consigliera Emanuela Iorio (Il Passo Possibile) su “Messa in sicurezza dell’immobile ex clinica Sanatrix”; della consigliera Carla Cimoroni (L’Aquila Chiama) su “Associazione Annina Santomarrone. Richiesta di concessione di suolo pubblico per la realizzazione progetto Pietre d’inciampo in occasione del giorno della memoria” e del consigliere Lelio De Santis (Cambiare Insieme) su “Realizzazione stazione radio base in località Cese di Preturo”.

In discussione anche i seguenti ordini del giorno: consigliere Romano su “Misure per l’attivazione dell’edilizia scolastica comunale”, su “Destinazione dell’edificio della scuola dell’infanzia di Gignano a favore del centro sociale anziani della frazione” e su “Affidamento della manutenzione del Parco del Castello e del Parco del Sole all’Asm”; consigliere Antonio Nardantonio (Il Passo Possibile) e altri su “Contenzioso con Amministrazione separata dei beni di uso civico per i terreni insistenti nelle località San Mauro, Grottone di San Mauro e Scerto di Zecca nella frazione di San Vittorino. Costituzione in giudizio del Comune dell’Aquila”.