Bernie Sanders ha concluso la sua campagna presidenziale e ha annunciato il ritiro dalla corsa lasciando il passo all’ex vicepresidente Joe Biden quale candidato presidenziale democratico.

“Sono arrivato alla conclusione che questa battaglia per la nomination democratica non avrà successo, e così oggi ha deciso per la sospensione della mia campagna”, ha detto Sanders ai sostenitori in diretta streaming, dicendo che desiderava poter fornire ai sostenitori “notizie migliori”.

Definendo la decisione “difficile e dolorosa”, Sanders ha dichiarato di dover “valutare onestamente le prospettive di vittoria”.

Si conclude dunque la seconda avventura del senatore democratico socialista che già nel 2016 aveva provato a conquistare la Casa Bianca ma, nonostante una campagna elettorale entusiasmante, fu costretto a cedere il passo a Hillary Clinton.

Il suo addio alla campagna elettorale è di fatto il via libera alla nomination presidenziale di Joe Biden che nelle urne del 3 novembre sfiderà Donald Trump.

“Bernie Sanders e’ fuori! La sua gente dovrebbe venire nel partito repubblicano“: lo twitta Donald Trump cha accusa il partito democratico di aver fatto fuori il candidato socialista. “Sanders e’ fuori grazie a Elizabeth Warren. Se non fosse stato per lei, Bernie avrebbe vinto quasi ogni Stato nel Supertuesday! E’ finita esattamente come il partito democratico voleva”.