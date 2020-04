L’AQUILA – Giovani all’inizio della loro carriera, diventati di colpo in “trincea”nella lotta al Covid. Lavorano senza sosta e certo la specializzazione non se la immaginavano così. Franco Tonello, specializzando del 4° anno in medicina interna è stato assunto con contratto di collaborazione continuativa e coordinata insieme a Luca Spada, specializzando in medicina di emergenza ed urgenza al 3° anno. Sono stati “arruolati “ nel reparto di malattie infettive del San Salvatore. Si occupano di tamponi, dentro e fuori il nosocomio aquilano.

“Siamo partiti da una media di 80 al giorno ai 30 di oggi – racconta il dott Tonello, – numeri che aumenteranno di nuovo per lo screening che si farà sul personale sanitario. Finora ne abbiamo eseguiti circa duemila, seicento solo per personale dell’ospedale, tutti processati a Teramo”. Gli aquilani autoctoni? chiediamo. “Numeri bassi” ci risponde.