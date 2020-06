SAN DEMETRIO – Nella notte in località Villagrande di San Demetrio, la gru di un cantiere aperto, da qualche mese, si è schiantata su un aggregato appena riconsegnato danneggiando seriamente la porzione di proprietà del Comune dove si trovano le case popolari in via di consegna.

Il sindaco, Silvano Cappelli, dichiara che “i danni non sono ancora quantificabili e i due nuclei familiari, che dovevano prendere possesso delle abitazioni lesionate, ora, purtroppo, dovranno attendere le riparazioni e continuare a vivere nei Map”.