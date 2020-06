L’AQUILA – “Il tagliando degli amministratori della Lega in Abruzzo è assolutamente positivo, anche se la prendo solo come una buona partenza, nel senso che dopo mesi di assestamento mi aspetto mesi e mesi di slancio e che l’Abruzzo sia un modello”.

Così il leader della Lega, Matteo Salvini tornato all’Aquila a sedici mesi dalla sua ultima visita, l’11 febbraio 2019 all’indomani della vittoria del centrodestra guidato da Marco Marsilio di Fratelli d’Italia alle regionali, che ha fatto conquistare al Carroccio ben 10 consiglieri regionali e tre assessori.

L’ex ministro ha tenuto una conferenza stampa all’Emiciclo assieme al coordinatore regionale Luigi D’Eramo e alla presenza dello stato maggiore del partito, a margine della quale ha incontrato proprio il governatore. Poi, l’inaugurazione della sede del partito in via Rosso Guelfaglione condita dalla contestazione, in corso Federico II, da parte di un gruppo di giovani e meno giovani che hanno intonato “Bella Ciao”.

Rispetto alle amministrative, che in Abruzzo interessano due comuni importanti come Avezzano e Chieti, Salvini ha detto che la Lega non solo ha il diritto ma anche il dovere di proporre candidati di spessore, visto che “abbiamo sempre dimostrato sensibilità e rispetto verso gli alleati che hanno candidato uomini e donne in gamba”.

Sulle tensioni con Fratelli d’Italia, dovute alla costante crescita del partito della Meloni, Salvini ha infine commentato: “Più cresce l’intero centrodestra e meglio è, ho sbirciato per quanto poco ci creda, il sondaggio di Mentana di questa sera e la Lega è a otto punti dal Pd che è il secondo partito, quindi importante è che cresca il centrodestra”.

“È importante però che nessuno si senta superiore agli altri, non lo facciamo noi che siamo il primo partito in Abruzzo e in Italia, mi auguro che non lo faccia nessun’altro”, riferendosi proprio ai meloniani.