AVEZZANO – “Sono qui innanzitutto ad omaggiare l’arma dei carabinieri e tutte le donne e gli uomini in divisa visto che proprio qui un carabiniere è stato aggredito dal solito miserabile che oltretutto aveva pure il reddito di cittadinanza. Quindi il tema sicurezza non è un’invenzione della Lega, è una necessità dei cittadini”.

Così Matteo Salvini ad Avezzano (L’Aquila), dove ha lanciato, dopo averla benedetta all’Aquila due settimane fa, la candidatura di Tiziano Genovesi a sindaco, su cui tuttavia non c’è ancora intesa con il resto della coalizione di centrodestra.

L’ex ministro ha portato solidarietà ai carabinieri, visitando anche la caserma cittadina, dopo l’aggressione a un militare avvenuta nei giorni scorsi.

Un piccolo bagno di folla davanti al municipio ha accolto il leader della Lega insieme, tra gli altri, al segretario regionale, il deputato Luigi D’Eramo, al vice presidente della Giunta regionale, Emanuele Imprudente, al consigliere regionale Simone Angelosante.

C’è stata anche una contestazione da parte di una decina di giovani con un cartello “Mai con Salvini”, tenuti a distanza dalla polizia con Salvini che nel corso del comizio ha fatto spesso accenno ironico al gruppo definendolo “figli di papà”.

“Il centrodestra sarà unito ad Avezzano come a Chieti”, ha assicurato Salvini per poi subito aggiungere: “La Lega è in Abruzzo il primo partito, ha lasciato spazio agli alleati in Regione, e in altri comuni. Penso che in queste due realtà, Chieti ed Avezzano, abbiamo uomini e donne in grado di farcela”.