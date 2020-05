L’AQUILA – Sono al servizio della prevenzione dei tumori femminili da oggi, due nuovi e moderni ecografi. Grazie alla solidarietà del territorio aquilano L’Associazione Salute Donna Onlus sezione dell’Aquila ha potuto acquistare questi due strumenti di cui uno donato, nel corso di una cerimonia svoltasi ieri presso la Sala Alice Del Broglio dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila, al reparto di senologia dello stesso nosocomio. Questa macchina andrà ad implementare l’attività dell’unità operativa di chirurgia senologica che si dota così di ben quattro ecografia su cui lavoreranno altrettanti medici aumentando in maniera importante il numero delle prestazioni di diagnostica e cura. Il secondo macchinario, portatile, sarà utilizzato per portare questo fondamentale servizio sul territorio e per raggiungere tutte quelle donne che, per svariati motivi, non possono recarsi presso il presidio ospedaliero del capoluogo.

Attività, quest’ultima, che sarà portata avanti dai professionisti che fanno parte dell’associazione. “Tutto nasce tutto dalla generosità umana – dichiara la responsabile della sezione aquilana Maria Rita Liaci – un aquilano che vuole restare anonimo legge, per caso, il nostro progetto Uscite Fuori Porta, che ha l’intento di portare al di fuori delle mura cittadine il concetto della prevenzione, lo trova interessante e mette in moto una rete di aiuti fra imprenditori. Aiuti che avevamo già iniziato a raccogliere con lo spettacolo del comico pugliese di fama nazionale Uccio De Santis ” Ridi che ti passa” svoltosi al ridotto del Teatro Comunale dell’Aquila lo scorso febbraio 2019. In breve tempo siamo riuscite a raccogliere la somma di venticinque mila euro, necessaria per l’acquisto dei due ecografi che da oggi sono al servizio della nostra comunità”.

Per questo Salute Donna ringrazia tutte i cittadini he hanno donato quello che potevano, la Fondazione Carispaq che da sempre sostiene il lavoro delle volontarie di questa associazione, l’Ance L’Aquila con gli imprenditori Ve.Ba Elettroimpianti, Rosa Edilizia, Coid, Aldo del Beato, Costruzioni F.lli Nardo, De Santis Srl, F.lli Barattelli, Iarossi E. & C., Grigori costruzioni e la Cassa Edile. Alla cerimonia svoltasi ieri all’ospedale dell’Aquila erano presenti il sirettore Generale della Asl 1 Roberto Testa, il responsabile dell’Unità Operativa di chirurgia senologica dell’ospedale dell’Aquila Alberto Bafile, il presidente della Fondazione Carispaq Domenico Taglieri, il direttore di Ance L’Aquila Lucio Cococcetta, il comico Uccio De Santis e tutte le volontarie dell’associazione Saluta Donna Onlus.