Un palcoscenico lungo un giorno intero, per sostenere gli attori e i lavoratori del teatro, e per far riassaporare il piacere della scena, in attesa di poterla gustare dal vivo.

Sabato 30 maggio, dalle 8.00 a notte fonda su Rai5, @RaiCultura propone una Maratona per il Teatro firmata da Felice Cappa con spettacoli storici di grandi maestri – da Eduardo a Gassman, da Strehler a Ronconi, da Fo a Carmelo Bene – e il meglio della scena contemporanea: Emma Dante, Filippo Timi, Marco Paolini e gli inediti di Alessandro Preziosi, Michele Placido, Silvio Orlando e Alessandro Serra prodotti appena prima della chiusura dei teatri.